Cina: generazioni pescatori per tutela lago Dongting (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 28 NOV - He Daming si è rattristato quando ha notato che la specie era in un pessimo stato, ma era impotente.

Nel 2003, ha visto una neofocena ferita e il suo piccolo intrappolati in un canneto e ha deciso di prendersi cura di loro. Quattro mesi dopo, i due mammiferi si sono ripresi.

Questa esperienza lo ha spinto a trovare una soluzione: ha riunito alcuni dei suoi colleghi pescatori per discutere la situazione e li ha esortati ad astenersi dalla pesca.

L'ecologia del lago Dongting è sull'orlo del collasso. I pescatori che hanno pescato per generazioni sanno che continuando a farlo senza restrizioni, alla fine causerebbero l'estinzione delle risorse ittiche.

Così si sono uniti a varie organizzazioni ambientaliste e nel 2015 hanno fondato l'associazione per la protezione ecologica del Dongting orientale nella città di Yueyang, nella provincia cinese centrale dell'Hunan.

A partire dal 2020, con il divieto di pesca in aree chiave del bacino del fiume Azzurro, tra cui il lago Dongting, centinaia di migliaia di pescatori hanno gradualmente detto addio alla pesca e hanno trovato lavoro in altri settori.

Nel frattempo, la squadra di ambientalisti di He Daming ha continuato a crescere, e a lui si sono unite diverse persone che prima erano impegnate nella pesca.

Tuttavia, non è andato tutto liscio come l'olio, perché hanno incontrato nuovi problemi: lo sviluppo sostenibile della protezione del lago Dongting ha bisogno di nuova linfa, perché i pescatori della sua generazione hanno un'istruzione relativamente bassa e stanno invecchiando. He Dongshun, che è andato a Changsha per l'istruzione superiore, si era appena laureato. Ha detto a suo padre che avrebbe voluto tornare nella sua città natale e portare avanti la causa della protezione ambientale lavorando per la conservazione del lago Dongting.

(SEGUE)