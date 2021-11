Cina: coupon elettronici per turismo nel Guizhou

(XINHUA) - GUIYANG, 28 NOV - La provincia del Guizhou nella Cina sud-occidentale oggi ha annunciato che avrebbe emesso buoni elettronici per un valore di 11 milioni di yuan (circa 1,72 milioni di dollari) per favorire l'aumento dei consumi legati al turismo della provincia.

I coupon digitali, che coprono dalle sorgenti termali, agli alloggi in famiglia, agli impianti sciistici, probabilmente faranno aumentare i consumi grazie alle sovvenzioni del governo e agli sconti dei commercianti. Secondo Wang Lin, un funzionario del dipartimento provinciale della cultura e del turismo, l'iniziativa inoltre aiuterebbe a promuovere lo sviluppo dei trasporti, della ristorazione, dello shopping e delle industrie di intrattenimento.

Secondo Wang, le entità di mercato correlate promuoverebbero pacchetti turistici scontati, come alloggi in famiglia con esperienze popolari personalizzate, oltre che la combinazione di alloggi in famiglia e sorgenti termali.

Nei primi dieci mesi del 2021, il Guizhou ha ricevuto 554 milioni di turisti e il turismo locale ha fatturato 559,97 miliardi di yuan. (XINHUA)