Cina: aumento uccelli acquatici su lago Qinghai

(XINHUA) - XINING, 28 NOV - Sul lago Qinghai, il più grande lago salato interno della Cina, dal 24 novembre, data in cui la riserva naturale nazionale locale ha condotto il consueto pattugliamento invernale, sono stati avvistati quasi 190.000 uccelli acquatici, il 36,5% in più su base annua.

Tra le 30 varietà di uccelli monitorati nella riserva durante il periodo, circa 560 cigni canori, una specie selvatica che in Cina è sottoposta a protezione nazionale di secondo livello, hanno raggiunto il lago per svernare. Secondo l'ufficio amministrativo della riserva, si tratta di circa 230 esemplari in più rispetto al numero registrato nello stesso periodo dell'anno scorso.

Situato nella provincia del Qinghai nella Cina nord-occidentale, il lago è un importante punto di transito per gli uccelli che migrano dall'Asia centrale all'India. Inoltre, funge anche da importante dimora invernale per gli uccelli acquatici dell'altopiano del Qinghai-Tibet.

Ogni anno i cigni selvatici lasciano i loro luoghi di riproduzione e tra metà e fine settembre volano alla volta del lago Qinghai per passare l'inverno. Restano qui fino alla fine di marzo o inizio di aprile dell'anno successivo, quando cioè il lago si scongela. (XINHUA)