Cina: 1,4 mln persone a concorso dipendenti pubblici

(XINHUA) - PECHINO, 28 NOV - Più di 1,42 milioni di persone oggi hanno sostenuto un esame scritto unificato in tutta la Cina per aggiudicarsi i 31.200 posti vacanti da funzionario pubblico presso le autorità centrali e le loro filiali. Lo ha reso noto l'amministrazione statale del servizio civile.

Secondo i dati dell'amministrazione, l'esame di concorso per dipendenti pubblici del 2022 è stato sostenuto dall'81,6% circa degli 1,74 milioni di candidati qualificati.

I dati hanno indicato che un esaminato su 46 potrebbe diventare un funzionario pubblico.

L'esame di oggi si è tenuto contemporaneamente in 77 città del Paese. (XINHUA)