Xiaomi creerà un impianto automobilistico a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Il produttore cinese di elettronica Xiaomi Corp prevede di costruire un impianto di produzione di automobili a Pechino, con una capacità annuale di 300.000 veicoli.

L'annuncio è arrivato oggi, nel corso della cerimonia per la firma del contratto tra la società e il comitato di gestione dell'area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino (Beijing Economic-Technological Development Area).

Secondo l'accordo, Xiaomi stabilirà la sede aziendale, quella di vendita e di ricerca e sviluppo per il centro di produzione automobilistica all'interno della Development Area.

La fabbrica sarà costruita in due fasi, ognuna delle quali avrà una capacità produttiva annuale di 150.000 veicoli. La prima auto dovrebbe essere completata nel 2024. (XINHUA)