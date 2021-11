Pechino: segnaletica standard in lingua straniera

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Pechino ha recentemente emanato una norma che prevede l'installazione di segnaletica standard in lingua cinese e straniera in cinque categorie di luoghi pubblici. Lo ha reso noto l'ufficio affari esteri del governo municipale.

Il provvedimento ha lo scopo di elevare il livello dei servizi internazionali di Pechino, di migliorare la funzione di centro di scambio internazionale della capitale e di promuovere l'apertura di alto livello e lo sviluppo di alta qualità della città.

Le cinque categorie includono ambienti dedicati al trasporto pubblico come aeroporti e stazioni ferroviarie, strutture in cui si svolgono eventi internazionali su larga scala come manifestazioni sportive, conferenze ed esposizioni, comunità con un'elevata presenza di stranieri, rifugi di emergenza e altri luoghi pubblici significativi negli ambiti della cultura, del turismo e dello sport.

La norma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

(XINHUA)