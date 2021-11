Covid: preoccupa la variante Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Un numero crescente di Paesi e regioni sta sospendendo i voli dalle nazioni dell'Africa meridionale a causa di una nuova variante del coronavirus, che ha scatenato forti preoccupazioni tra scienziati e ricercatori, innescando restrizioni in merito agli spostamenti aerei e massicci crolli in borsa in Asia, Europa e Stati Uniti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato ieri che l'ultima variante B.1.1.529 del virus Sars-CoV-2 è "preoccupante", il livello di allerta più grave, e le ha attribuito ufficialmente il nome greco Omicron. L'Oms ha chiesto ai Paesi di aumentare gli sforzi di sorveglianza e di sequenziamento per combattere il nuovo ceppo del virus.

VARIANTE CON PIÙ MUTAZIONI SPIKE La nuova variante è stata segnalata per la prima volta il 24 novembre all'Oms dal Sudafrica. Finora è stata identificata in altri luoghi, tra cui Botswana, Belgio, Israele e Hong Kong della Cina.

Gli scienziati non hanno ancora stabilito se gli anticorpi esistenti sono in grado di reagire bene a Omicron, che presenta 32 mutazioni della proteina spike, un numero superiore rispetto a quelle delle varianti trovate in precedenza.

"Questa variante ha un gran numero di mutazioni, alcune delle quali sono preoccupanti", ha annunciato l'Oms, aggiungendo come "prove preliminari suggeriscono un aumento del rischio di reinfezione con questo nuovo ceppo, rispetto ad altre Voc (variants of concern o varianti di preoccupazione)". (SEGUE)