Covid: preoccupa la variante Omicron (6)

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - L'Africa Centers for Disease Control and Prevention ieri ha esortato le autorità sanitarie africane a intensificare le misure di prevenzione Covid-19 in risposta all'evoluzione della situazione, invitando i Paesi dell'Africa ad accelerare le campagne vaccinali contro il Covid-19 allo scopo di fermare la diffusione del virus e dicendo che "i vaccini rimangono uno strumento chiave per prevenire casi gravi e decessi dovuti all'infezione da Covid-19".

Pur riaffermando il ruolo favorevole dei vaccini, l'Oms ha espresso preoccupazione per il blocco dei viaggi provocato dalla nuova variante.

David Nabarro, l'inviato speciale dell'Oms per il Covid-19, ha suggerito che il Sudafrica è stato "punito" per aver individuato la variante e informato il mondo, ed è stato "spiacevole" che i voli dal Paese siano stati fermati.

Il ministro della Salute sudafricano Joe Phaahla ha descritto ieri i divieti di viaggio per il Sudafrica e alcuni Paesi della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale come una reazione impulsiva che non si basa su prove scientifiche.

Phaahla ha definito i provvedimenti "draconiani" e "controproducenti", invitando tutti i Paesi a lavorare insieme per combattere la pandemia invece di cercare di incolpare gli altri. (XINHUA)