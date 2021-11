Covid: preoccupa la variante Omicron (5)

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - MISURE SCIENTIFICHE NECESSARIE Anche se la diffusione di Omicron è stata sorprendentemente rapida, i ricercatori e le autorità sanitarie pubbliche suggeriscono di non farsi prendere dal panico, chiedendo un attento monitoraggio e di intensificare la ricerca per ottimizzare le misure di risposta.

"Per il momento, la variante dovrebbe essere monitorata e analizzata da vicino, ma non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente, a meno che la sua frequenza non inizi a salire nel prossimo futuro", ha commentato l'esperto medico britannico Balloux.

Anche il chief medical officer britannico Chris Whitty ha esortato alla calma di fronte agli avvertimenti sulla mutazione Omicron, dicendo che la preoccupazione dovrebbe concentrarsi sulle "minacce immediate".

"Ci sono sostanziali incertezze e panico a causa della mancanza di informazioni affidabili relative alla variante B.1.1.529", ha precisato Shao Yiming, un ricercatore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.

La Cina dovrebbe continuare a seguire da vicino le informazioni di monitoraggio degli scienziati in Sudafrica e le relative politiche dell'Oms, ha proseguito Shao. (SEGUE)