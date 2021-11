Covid: preoccupa la variante Omicron (4)

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - "La Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivare il freno di emergenza per fermare i viaggi aerei dalla regione dell'Africa meridionale a causa della variante di preoccupazione B.1.1.529", ha dichiarato il presidente della Commissione Ursula von der Leyen su Twitter.

Il ministro della Salute australiano Greg Hunt ha reso noto oggi che il governo introdurrà una quarantena di 14 giorni per i cittadini e le persone a loro carico che arrivano da nove Stati dell'Africa meridionale a causa della nuova variante del coronavirus.

Il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha annunciato ieri che i requisiti di imbarco e quarantena per le persone in arrivo da Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia e Zimbabwe, insieme al Sudafrica, saranno rafforzati dalle 0:00 (ora locale) di oggi (16:00 Gmt).

Anche le riunioni internazionali sono state colpite.

L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha comunicato nelle prime ore della mattinata di oggi di aver deciso di rimandare la 12esima conferenza ministeriale, perché la nuova variante altamente contagiosa ha causato un blocco dei viaggi aerei impedendo ai ministri di partecipare.

La diffusa preoccupazione per la ripresa economica ha reso i mercati finanziari nervosi, con un conseguente crollo dei listini azionari statunitensi, europei e asiatici.

Ieri i titoli americani sono crollati, con il Dow Jones Industrial Average in calo del 2,53%, lo S&P 500 del 2,27% e il Nasdaq Composite Index del 2,23%.

L'indice di riferimento britannico Ftse 100 è sceso del 3,64%, quello francese Cac 40 è calato del 4,75% e quello tedesco DAX è crollato del 4,15%. Nello stesso giorno, le azioni della borsa di Tokyo hanno avuto una brusca tendenza al ribasso, con l'indice Nikkei che ha registrato il minimo degli ultimi 30 giorni. (SEGUE)