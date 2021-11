Covid: preoccupa la variante Omicron (3)

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - AUMENTA L'ATTENZIONE A LIVELLO GLOBALE Un certo numero di Paesi e regioni hanno sospeso i viaggi aerei dalla regione dell'Africa meridionale e imposto severe misure di quarantena nel timore di importare la nuova variante.

La Casa Bianca ha reso noto ieri che gli Stati Uniti limiteranno i viaggi aerei da Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambico e Malawi a partire dal 29 novembre.

Il governo britannico ha aggiunto Sudafrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Namibia alla lista rossa dei viaggi del Paese.

I passeggeri che arrivano in Gran Bretagna da questi Stati dalle 4:00 Gmt di domani saranno obbligati a restare in quarantena in hotel designati per 10 giorni.

Ieri anche Germania, Francia, Italia, Irlanda e alcuni altri Paesi dell'Unione Europea hanno introdotto restrizioni sugli spostamenti, in modo da vietare l'arrivo di viaggiatori che hanno visitato gli stati dell'Africa meridionale con conseguenti misure di quarantena rigida. (SEGUE)