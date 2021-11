Covid: preoccupa la variante Omicron (2)

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Il Dr. Tom Peacock, virologo presso l'Imperial College di Londra, ha pubblicato informazioni sulla nuova variante su un sito web di condivisione del genoma e ha affermato con una serie di tweet che "dovrebbe essere osservata da molto, molto vicino a causa del suo orribile profilo spike".

"Dato il gran numero di mutazioni che la variante ha accumulato apparentemente in un singolo evento, probabilmente si è evoluta durante un'infezione cronica ai danni di una persona immunocompromessa, forse un paziente con Hiv/Aids non curato", ha detto Francois Balloux, professore di biologia dei sistemi computazionali e direttore dell'Istituto di genetica presso l'University College London.

Il ministro della salute britannico Sajid Javid ha avvertito che il nuovo ceppo potrebbe essere più trasmissibile della variante Delta e che esiste la "possibilità che abbia un impatto diverso sugli individui" che contraggono il virus.

Ieri il ministero della Salute del Botswana ha riferito di quattro casi della nuova variante, precisando che sono in corso ulteriori indagini e analisi dei campioni per approfondire il grado di conoscenza e comprensione delle proprietà e del comportamento del virus. (SEGUE)