Cina: Shaanxi preserverà l'Opera Qinqiang

(XINHUA) - XI'AN, 27 NOV - Nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, saranno messe in atto misure legislative per preservare l'Opera Qinqiang, un genere lirico popolare cinese.

Ieri è stata approvata dal Comitato permanente della 13° Assemblea Provinciale del Popolo dello Shaanxi, l'organo di legislatura provinciale, una norma sulla conservazione, l'eredità e lo sviluppo dell'Opera Qinqiang.

Secondo il provvedimento, le autorità dedicate alla cultura e al turismo a livello di contea o superiore sono tenute a organizzare indagini generali sulle risorse artistiche dell'Opera Qinqiang. Quest'ultime dovrebbero anche raccogliere, recuperare e conservare gli archivi, la storia orale e gli oggetti preziosi relativi all'opera con valore storico e artistico.

Nel testo si legge che le opere classiche e tradizionali sull'orlo dell'estinzione dovrebbero essere esplorate, ordinate, riviste ed eseguite.

Per promuovere lo sviluppo innovativo dell'arte, il regolamento incoraggia anche le troupe dell'Opera Qinqiang a rafforzare la cooperazione con le piattaforme online, a costruire teatri online e digitali, a produrre animazioni, film e drammi televisivi adatti alle performance online.

Il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. L'Opera Qinqiang, che prospera nelle aree nordoccidentali della Cina come Gansu, Shaanxi, Qinghai, Ningxia e Xinjiang, è stata aggiunta alla lista del patrimonio immateriale del Paese asiatico nel 2006. (XINHUA)