Cina: profitti industriali continuano a crescere

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - I profitti delle maggiori imprese industriali cinesi hanno mantenuto un buon ritmo di crescita nei primi 10 mesi dell'anno, dato che la produzione industriale ha continuato a recuperare e che le operazioni commerciali sono progressivamente migliorate. Lo hanno mostrato i dati ufficiali pubblicati oggi.

Secondo le cifre del National Bureau of Statistics (Nbs), le imprese industriali con entrate annuali di almeno 20 milioni di yuan hanno visto i propri profitti combinati salire del 42,2% su base annua nel periodo gennaio-ottobre, arrivando a quota 7.160 miliardi di yuan.

Il valore è salito del 43,2% rispetto ai livelli del 2019, portando la crescita media gennaio-ottobre per il 2020 e 2021 al 19,7%.

Nei primi 10 mesi dell'anno, 32 delle 41 industrie in esame hanno visto un aumento dei profitti rispetto al 2020, mentre altre otto hanno registrato cali.

Dai dati del Nbs è emerso che nel solo mese di ottobre le principali aziende industriali hanno raccolto profitti per 818,74 miliardi di yuan, con una crescita del 24,6% su base annua, in accelerazione rispetto all'incremento del 16,3% segnalato a settembre.

Le crescite dei profitti del settore minerario e dell'industria manifatturiera delle materie prime hanno subito una notevole accelerata a ottobre, come ha dichiarato l'esperto di statistica della Nbs Zhu Hong.

Spinto dall'impennata dei prezzi dei mezzi di produzione, i due settori dell'industria hanno visto i profitti aumentare di 2,81 volte e del 56,1% rispetto all'anno scorso, entrambi valori significativamente più alti della media industriale.

Grazie alla robusta domanda registrata a ottobre, il profitto dell'industria manifatturiera dei beni di consumo è tornato a crescere, salendo del 3,6% su base annua.

Inoltre il settore manifatturiero high-tech ha mantenuto una rapida crescita dei profitti nel mese scorso, aumentando del 17,4% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, Zhu ha osservato che alcune industrie a valle sono ancora sottoposte a enormi pressioni sui costi, che possono pesare sulla loro redditività.

L'esperto ha affermato che il Paese asiatico migliorerà le modifiche intercicliche, lavorerà per bilanciare la domanda e l'offerta e aiuterà le entità del mercato a superare le difficoltà, nel tentativo di promuovere uno sviluppo sostenuto e costante dell'economia industriale. (XINHUA)