Cina: drone completa test osservazione meteorologica

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Il veicolo aereo senza equipaggio (unmanned aerial vehicle o Uav) Wing Loong-10, sviluppato in Cina, ha completato una missione di ricerca scientifica e di test sperimentale sull'osservazione meteorologica marina. Lo ha annunciato oggi lo sviluppatore.

Questa mattina, l'Uav Wing Loong-10 ha effettuato osservazioni collaborative sui sistemi di nuvole sopra l'oceano, sulla distribuzione del profilo di temperatura e umidità, sui campi di vento in superficie e altri fattori meteorologici, come ha reso noto l'Aviation Industry Corporation of China, Ltd.

(Avic), il principale produttore di aerei del Paese asiatico.

Durante l'intera attività della missione, tutti i sistemi dell'Uav Wing Loong-10 erano in buone condizioni con tutti i componenti a bordo che funzionavano correttamente, ha precisato l'Avic.

Il Wing Loong-10 è un modello di sistema Uav ad alta quota e velocità. È in grado di operare a grandi velocità e altitudini molto elevate, possiede sistemi affidabili, garantisce prestazioni sicure e il suo utilizzo è conveniente ed efficiente. Queste caratteristiche consentono all'Uav di soddisfare le diverse richieste dei clienti. (XINHUA)