Cina: dissotterrati antichi oggetti di bronzo

(XINHUA) - CHANGSHA, 27 NOV - Due reperti di bronzo risalenti alla dinastia Shang (1600-1046 a.C.) sono stati dissotterrati nella provincia cinese centrale di Hunan. Lo ha reso noto ieri l'istituto provinciale per i reperti culturali e l'archeologia.

Nella provincia è stata trovata una rara anfora da vino in bronzo, del peso di 13,45 kg, nel villaggio Yongqing della città di Miluo. Secondo gli archeologi, ha una forma rara con un modello unico che raffigura la faccia di un animale dagli occhi sporgenti.

Contemporaneamente è stato portato alla luce nel villaggio un altro vaso di bronzo del peso di 2,25 kg, risalente alla stessa dinastia.

Gli archeologi credono che la scoperta arricchirà la comprensione della cultura del bronzo nel bacino del fiume Yangtze e fornirà importanti prove per lo studio dell'antica civiltà cinese legata a questo materiale. (XINHUA)