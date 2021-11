Cina: 3 impianti d'irrigazione patrimonio mondiale

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Altri tre antichi impianti d'irrigazione cinesi sono stati riconosciuti come strutture di irrigazione del patrimonio mondiale (World Heritage Irrigation Structures o Whis). Lo ha reso noto il ministero delle Risorse Idriche.

Avallate ieri dalla Commissione internazionale per l'irrigazione e il drenaggio (International Commission on Irrigation and Drainage o Icid), le inclusioni del Li Canal-Gaoyou Irrigation District, del Liao River Irrigation District e del Sakya Water Storage Irrigation System hanno portato il numero totale di progetti di irrigazione cinese sulla lista Whis a 26.

Il canale Li nella provincia dello Jiangsu nella Cina orientale, uno dei nuovi progetti entrati nella lista, è stato costruito nel 486 a.C. per collegare e deviare l'acqua tra il lago Gaoyou e il distretto di irrigazione omonimo, mantenendo un equilibrio funzionale tra il trasporto delle risorse idriche e l'irrigazione.

Il distretto d'irrigazione del fiume Liao, situato nel nord-ovest della provincia dello Jiangxi, ha una storia di oltre 1.100 anni. Le opere d'irrigazione del distretto sono in servizio ancora oggi, fornendo acqua sufficiente a 22.400 ettari di terreno agricolo nella regione. (SEGUE)