Cina: 3 impianti d'irrigazione patrimonio mondiale

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Altri tre antichi impianti d'irrigazione cinesi sono stati riconosciuti come strutture di irrigazione del patrimonio mondiale (World Heritage Irrigation Structures o Whis). Lo ha reso noto il ministero delle Risorse Idriche.

Avallate ieri dalla Commissione internazionale per l'irrigazione e il drenaggio (International Commission on Irrigation and Drainage o Icid), le inclusioni del Li Canal-Gaoyou Irrigation District, del Liao River Irrigation District e del Sakya Water Storage Irrigation System hanno portato il numero totale di progetti di irrigazione cinese sulla lista Whis a 26.

Il canale Li nella provincia dello Jiangsu nella Cina orientale, uno dei nuovi progetti entrati nella lista, è stato costruito nel 486 a.C. per collegare e deviare l'acqua tra il lago Gaoyou e il distretto di irrigazione omonimo, mantenendo un equilibrio funzionale tra il trasporto delle risorse idriche e l'irrigazione.

Il distretto d'irrigazione del fiume Liao, situato nel nord-ovest della provincia dello Jiangxi, ha una storia di oltre 1.100 anni. Le opere d'irrigazione del distretto sono in servizio ancora oggi, fornendo acqua sufficiente a 22.400 ettari di terreno agricolo nella regione.

Il sistema di irrigazione e di bacini d'acqua Sakya nella regione autonoma del Tibet ha un'altitudine media di 4.000 metri, la più alta tra tutti i siti Whis. Per secoli, il progetto ha aiutato la gente del posto a fare un uso completo ed efficace delle limitate risorse idriche locali. Al momento, sono presenti più di 400 bacini che irrigano ancora i terreni agricoli, a beneficio di circa il 10% della popolazione della regione autonoma.

Fondata nel 1950, l'Icid è un'organizzazione internazionale che mira a promuovere gli scambi scientifici e tecnologici sull'irrigazione, il drenaggio e il controllo delle inondazioni.

La designazione Whis, istituita dall'ente nel 2014, mira a proteggere e a promuovere i progetti di irrigazione di valore storico e la loro esperienza scientifica. (XINHUA)