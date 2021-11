Cina: 210 mln di telefoni 5G spediti a gen-ott

(XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - In Cina le spedizioni di telefoni 5G sono salite del 68,8% su base annua, arrivando a 210 milioni di unità nei primi dieci mesi di quest'anno. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict).

Questa cifra ha rappresentato il 74,5% delle spedizioni totali di telefoni cellulari del Paese asiatico durante il periodo in esame, ha annunciato il Caict, un istituto di ricerca che fa parte del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Nel periodo gennaio-ottobre, 188 modelli di telefoni cellulari di nuova produzione in totale erano dispositivi 5G e rappresentano il 49,5% di tutti quelli lanciati durante il periodo.

I dati hanno mostrato che nel solo mese di ottobre in Cina sono stati spediti 26,59 milioni di unità di telefoni 5G, con un aumento del 58,7% su base annua. (XINHUA)