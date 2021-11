Pechino 2022: 9.000 volontari per atleti paralimpici

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Il Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (Bocog) ha affermato oggi in una conferenza stampa che saranno oltre 9.000 i volontari che forniranno servizi incentrati sugli atleti alle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Yong Zhijun, vicedirettore del dipartimento sportivo della Federazione cinese delle persone con disabilità, ha annunciato che gli atleti paralimpici cinesi avevano gareggiato solo nello sci di fondo e nel curling su sedia a rotelle prima che la Cina si proponesse per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022. Adesso invece sono circa 115 gli atleti paralimpici cinesi pronti a partecipare a tutte e sei le discipline, e il numero di atleti cinesi con disabilità che prenderanno parte agli sport invernali ha superato i 1000.

Yang Jinkui, direttore del Bocog Paralympic Games Integration Department, ha precisato che le cinque sedi di gara e i tre villaggi Olimpici e Paralimpici sono pronti per le Paralimpiadi, e vi saranno anche 19 volontari con disabilità al servizio dei Giochi.

"Il villaggio Olimpico e Paralimpico Invernale di Pechino ha condotto test a tutto tondo sulle strutture senza barriere lo scorso fine settimana, in cui sono stati coinvolti anche 13 utenti in sedia a rotelle che si sono dimostrati operativi", ha affermato Shen Qianfan, direttore del Bocog Village Planning and Operation Department.

Wang Quanyi, vicedirettore dell'ufficio di salute pubblica del Bocog Games Services Department, ha dichiarato che gli atleti e gli allenatori alle Paralimpiadi saranno autorizzati a rimuovere le mascherine, se necessario al fine di comunicare tra loro utilizzando il labiale e la mimica facciale, ma dovranno comunque mantenere una distanza adeguata.

Nel corso delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022, inoltre, circa 119 soggetti parte del personale medico forniranno servizio nel caso di necessità agli atleti paralimpici dello sci alpino, ha concluso Zhang Suzhi, vicedirettore esecutivo del Bocog Yanqing Operation Center.

