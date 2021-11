Maratona di Pechino cancellata per Covid-19

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Il Comitato Organizzatore della Maratona di Pechino ha annunciato oggi che la Maratona 2021 sarà annullata a causa del Covid-19.

La Maratona di Pechino è stata cancellata per il secondo anno consecutivo al fine di proteggere la salute e la sicurezza degli atleti e dei cittadini, oltre a controllare il rischio della possibile diffusione del Covid-19.

Il comitato organizzatore riserverà dei posti a tutti i concorrenti che quest'anno hanno ottenuto la qualificazione fino al 2022. I concorrenti iscritti devono soddisfare i requisiti di registrazione e le corrispondenti norme di prevenzione per le epidemie per la Maratona di Pechino dell'anno prossimo.

Il comitato rimborserà tutti i concorrenti che hanno già versato la quota d'iscrizione, che sarà restituita per intero entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'annuncio. (XINHUA)