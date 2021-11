Li, Paesi Asia ed Europa insieme per sviluppo comune

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Il premier cinese Li Keqiang ha invitato ieri i Paesi asiatici ed europei a sostenere lo spirito di mutuo rispetto e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per lo sviluppo e la prosperità comuni.

Le osservazioni di Li sono emerse nel corso del suo intervento, in collegamento video, al 13/mo appuntamento dell'Asia-Europe Meeting (Asem), che compie 25 anni - ha ricordato - durante i quali i suoi membri sono cresciuti di numero come sono cresciuti la fiducia politica gli scambi e la cooperazione reciproci.

Seondo il premier cinese, sostenere il multilateralismo è la scelta giusta per mantenere la pace e la stabilità nel mondo: "Dobbiamo salvaguardare il sistema internazionale con l'Onu al suo centro, l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sugli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite", ha detto.

Sottolineando che i vaccini e i farmaci sono l'arma più potente per sconfiggere il Covid-19, Li ha invitato i Paesi a sostenere lo spirito della scienza, a seguirne le leggi e a intensificare la cooperazione sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione e il trasferimento di tecnologia di vaccini e farmaci. (SEGUE)