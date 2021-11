Li, Paesi Asia ed Europa insieme per sviluppo comune (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Li ha inoltre invitato i Paesi ad accelerare la ristrutturazione economica verso una modalità di crescita green e a basse emissioni di carbonio.

In qualità di più grande Paese in via di sviluppo - ha ricordato Li - la Cina ha la necessità di compiere sforzi immani per indirizzare la propria modernizzazione verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e una transizione verde: "Dobbiamo rafforzare gli scambi nel campo dell'istruzione, della cultura, del turismo, dello sport e tra i think tank e le organizzazioni dei media, e sviluppare un quadro di cooperazione multi-dimensionale, profondo e a più canali, per migliorare l'affinità tra i nostri popoli".

E così, mentre la marea della storia procede, le difficoltà e le sfide dovrebbero solo spingerci a rafforzare la solidarietà e ad andare avanti imperterriti.

"Finché noi Paesi asiatici ed europei continueremo ad abbracciare lo spirito del mutuo rispetto, dell'uguaglianza e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e promuoveremo insieme strumenti efficaci per il progresso e la prosperità condivisi, saremo in grado di aprire a nuove prospettive per la cooperazione Asia-Europa e inaugurare un nuovo futuro per tutti noi", ha concluso Li. (XINHUA)