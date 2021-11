In Africa 23.000 membri personale medico dalla Cina

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - La Cina ha inviato un totale di 23.000 membri del suo personale medico in Africa, i quali hanno trattato, negli ultimi 58 anni, 230 milioni di pazienti; è quanto si legge in un libro bianco pubblicato oggi dal titolo 'China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals' (Cina e Africa nella nuova era: una partnership tra pari).

Secondo il documento, attualmente, ci sono quasi 1.000 operatori medici cinesi in 45 Paesi africani, che lavorano in 98 centri clinici.

Ad oggi, la Cina ha aiutato 18 Paesi africani a stabilire 20 centri afferenti a diverse specialità mediche, che interessano cardiologia, terapia intensiva, traumatologia ed endoscopia.

Dal libro bianco emerge inoltre che sono stati stabiliti meccanismi di cooperazione associata tra la parte cinese e 45 ospedali in 40 Paesi africani. (XINHUA)