Covid: Shanghai sospende tour di gruppo tra province

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 NOV - Alle agenzie di viaggio e alle compagnie turistiche online di Shanghai è stato chiesto di sospendere immediatamente i tour di gruppo interprovinciali e i servizi di biglietti aerei combinati con le prenotazioni alberghiere, poiché nella città sono stati segnalati tre nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 17 ore della giornata di ieri.

Per via di tali casi, Shanghai ha reso noto che due comunità del distretto orientale di Pudong e una comunità del distretto occidentale di Qingpu sono ora aree a medio rischio.

L'amministrazione municipale per la cultura e il turismo ha fatto sapere che i tour tra una provincia e l'altra riprenderanno quando tutti i distretti e le loro comunità nell'intera città saranno nuovamente confermati come zone a basso rischio.

Nel frattempo, le aziende impegnate nel settore turistico non dovranno organizzare tour in altre province o in città classificate come zone ad alto e medio rischio.

Shanghai ha chiesto alle autorità distrettuali e alle aziende turistiche di mettere in atto misure rigorose per difendersi dai possibili casi importati di Covid-19. Anche i tour all'interno della città dovrebbero svolgersi con l'adozione di rigide misure per la prevenzione e il controllo delle epidemie. (XINHUA)