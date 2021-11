Cina seleziona progetti sci-tech stazione spaziale

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - La China Manned Space Agency (Cmsa) ha recentemente diramato un annuncio per la selezione pubblica di progetti relativi a esperimenti e applicazioni sci-tech che saliranno a bordo della navicella cargo Tianzhou.

L'ente ha fatto sapere che possono fare domanda per partecipare al progetto le organizzazioni governative, gli istituti di ricerca, le istituzioni nel campo dell'istruzione, le imprese e gruppi industriali.

È possibile presentare la candidatura entro il 15 gennaio 2022 di qualsiasi progetto che guardi alla frontiera sci-tech, soddisfi i requisiti della strategia di sviluppo nazionale e la tendenza di sviluppo sci-tech, o presenti caratteristiche quali la lungimiranza, l'innovazione o il valore di sviluppo industriale.

Tianzhou-3 e Tianzhou-2 sono state lanciate rispettivamente il 20 settembre e il 29 maggio di quest'anno, per trasportare rifornimenti e materiali per la costruzione della stazione spaziale cinese.

La serie di veicoli spaziali cargo Tianzhou è stata sviluppata indipendentemente dalla Cina ed è caratterizzata da un'orbita operativa che non supera i 450 km, con un carico massimo di 6,5 tonnellate e un tempo di volo in orbita di un anno.

La costruzione in orbita della stazione spaziale cinese sta procedendo in maniera agevole, come previsto. Dopo il completamento, questa entrerà nella fase di applicazione e sviluppo con due veicoli spaziali Tianzhou lanciati in media ogni anno.

Oltre ai rifornimenti, le navicelle forniranno anche una piattaforma aperta e condivisa per la scienza spaziale e gli esperimenti tecnologici nonché per i progetti applicativi. La Cmsa ha precisato che si tratta della prima volta in cui la missione spaziale cinese con equipaggio apre i suoi carichi utili al pubblico.

In precedenza, l'agenzia spaziale della Cina ha collaborato con l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno sull'impiego della stazione spaziale cinese al fine di fornire opportunità per effettuare esperimenti applicativi. In tale occasione, sono stati selezionati nove progetti da 17 Paesi, afferenti a campi quali la scienza della vita e della biotecnologia spaziale, l'astronomia spaziale, e i fluidi e la combustione in microgravità.