Cina seleziona progetti sci-tech stazione spaziale

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - La China Manned Space Agency (Cmsa) ha recentemente diramato un annuncio per la selezione pubblica di progetti relativi a esperimenti e applicazioni sci-tech che saliranno a bordo della navicella cargo Tianzhou.

L'ente ha fatto sapere che possono fare domanda per partecipare al progetto le organizzazioni governative, gli istituti di ricerca, le istituzioni nel campo dell'istruzione, le imprese e gruppi industriali.

È possibile presentare la candidatura entro il 15 gennaio 2022 di qualsiasi progetto che guardi alla frontiera sci-tech, soddisfi i requisiti della strategia di sviluppo nazionale e la tendenza di sviluppo sci-tech, o presenti caratteristiche quali la lungimiranza, l'innovazione o il valore di sviluppo industriale.

Tianzhou-3 e Tianzhou-2 sono state lanciate rispettivamente il 20 settembre e il 29 maggio di quest'anno, per trasportare rifornimenti e materiali per la costruzione della stazione spaziale cinese. (SEGUE)