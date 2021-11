Cina seleziona progetti sci-tech stazione spaziale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - La serie di veicoli spaziali cargo Tianzhou è stata sviluppata indipendentemente dalla Cina ed è caratterizzata da un'orbita operativa che non supera i 450 km, con un carico massimo di 6,5 tonnellate e un tempo di volo in orbita di un anno.

La costruzione in orbita della stazione spaziale cinese sta procedendo in maniera agevole, come previsto. Dopo il completamento, questa entrerà nella fase di applicazione e sviluppo con due veicoli spaziali Tianzhou lanciati in media ogni anno.

Oltre ai rifornimenti, le navicelle forniranno anche una piattaforma aperta e condivisa per la scienza spaziale e gli esperimenti tecnologici nonché per i progetti applicativi. La Cmsa ha precisato che si tratta della prima volta in cui la missione spaziale cinese con equipaggio apre i suoi carichi utili al pubblico.

In precedenza, l'agenzia spaziale della Cina ha collaborato con l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno sull'impiego della stazione spaziale cinese al fine di fornire opportunità per effettuare esperimenti applicativi. In tale occasione, sono stati selezionati nove progetti da 17 Paesi, afferenti a campi quali la scienza della vita e della biotecnologia spaziale, l'astronomia spaziale, e i fluidi e la combustione in microgravità. (XINHUA)