Cina: industria decorazioni natalizie in ripresa

(XINHUA) - HANGZHOU, 26 NOV - Si avvicina la stagione natalizia e le industrie di riferimento della Cina, indebolite dalla diffusione globale del Covid-19 dell'anno scorso, si stanno riprendendo, ma le sfide sono ancora aperte.

Circa l'80% dei prodotti natalizi del mondo sono esportati da Yiwu, un mercato di articoli di piccole dimensioni leader a livello mondiale che si trova nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Quest'anno, i produttori di decorazioni natalizie hanno registrato un aumento degli ordini.

La Yiwu Christmas Products Industry Association, che conta oltre 200 membri, ha dichiarato che gli ordini sono aumentati del 30% rispetto all'anno scorso. Il numero totale di ordini ha rappresentato circa l'80% di quello del 2019, indicando un recupero dopo le ripercussioni della pandemia di Covid-19, secondo quanto riferito da Cai Qinliang, segretario generale dell'associazione.

Il Dongyang Weijiule Crafts Co., Ltd., produttore di lanterne galleggianti natalizie, ha riferito che il suo volume di vendite è tornato al livello del 2019 con 30 milioni di yuan (circa 4,7 milioni di dollari Usa).

L'esportazione rappresenta circa l'80% del business di Weijiule. Per contrastare le interruzioni indotte dalla pandemia, dal 2020 l'azienda è rimasta in stretto contatto con i clienti d'oltremare per garantire la consegna degli ordini. "La domanda estera si è gradualmente ripresa e gli ordini sono arrivati a febbraio, un mese prima del solito", ha indicato Qiu Xuemei, direttore generale delle vendite dell'azienda, aggiungendo di considerarlo un sollievo ma anche una fonte di pressione.

"L'anno scorso, la pandemia ha reso gli acquirenti d'oltremare troppo cauti nel rifornire le loro scorte, così per molti di loro l'offerta è stata inferiore alla domanda", ha spiegato Qiu. "Tuttavia, prima vengono effettuati gli ordini, più aumenta la pressione che affrontiamo a causa dell'aumento delle materie prime e dei costi di trasporto via mare". (SEGUE)