Cina: industria decorazioni natalizie in ripresa (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 26 NOV - Il razionamento della fornitura di elettricità ha anche allungato il ciclo di produzione, causando possibili ritardi nelle consegne, ha osservato Qiu. Gli articoli che non vengono prodotti in tempo per la stagione natalizia diventerebbero un inventario in eccesso per i clienti d'oltremare, il che potrebbe abbassare la loro domanda il prossimo anno.

"Inoltre, il tempo di produzione più lungo ha diminuito il tempo di sviluppo per i nuovi prodotti, che servono a soddisfare le nuove tendenze che nascono sempre di anno in anno", ha detto Qiu.

"Alcune imprese hanno rallentato il loro ritmo di produzione a causa di queste incertezze, ma credo che la flessibile catena di approvvigionamento della Cina potrà sempre essere un faro di speranza", ha osservato Cai.

Secondo il segretario generale, la Cina ha una serie di imprese a monte nel settore delle decorazioni natalizie, che può offrire un grande vantaggio per i produttori di Yiwu, e al contempo il controllo efficace del Covid-19 tesse anche una rete di sicurezza. "Di fronte alle incertezze portate dalla pandemia, le aziende devono sviluppare l'e-commerce e le tecnologie informatiche per stare al passo con i tempi", ha sottolineato Cai, aggiungendo che anche il miglioramento dei prodotti è importante.

Decorazioni a forma di albero di Natale, figure di Babbo Natale e globi di neve affollano come al solito gli scaffali e i banconi del negozio di Cai vicino al mercato internazionale di Yiwu. "Indipendentemente da quello che accade, la gente ha sempre bisogno di un'atmosfera festosa", ha concluso. (XINHUA)