Cina ha investito in Africa oltre 43 mld di dollari

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Alla fine del 2020, gli investimenti diretti delle aziende cinesi in Africa hanno superato i 43 miliardi di dollari; è quanto emerge da un libro bianco pubblicato oggi dal titolo 'China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals' (Cina e Africa nella nuova era: una partnership tra pari) divulgato dall'Ufficio per l'informazione del Consiglio di Stato cinese.

Sull'intero continente africano, la Cina ha aperto oltre 3.500 aziende di vario tipo e quelle private sono diventate gradualmente la principale forza d'investimento.

Secondo il documento, per più dell'80% i dipendenti di tali aziende sono locali, creando direttamente e indirettamente milioni di posti di lavoro. (XINHUA)