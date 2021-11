Cina, 45% degli aiuti per l'estero ai Paesi africani

(XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - Circa il 45% degli aiuti esteri forniti dalla Cina dal 2013 al 2018 è andato ai Paesi africani; è quanto emerge da un libro bianco pubblicato oggi.

Nel documento, dal titolo, 'China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals' (Cina e Africa nella nuova era: una partnership tra pari), si legge che nel corso di tale periodo gli aiuti esteri della Cina hanno totalizzato 270 miliardi di yuan (circa 42,28 miliardi di dollari), di cui il 45% ha raggiunto i Paesi africani sotto forma di sovvenzioni, prestiti senza interessi e prestiti agevolati. (XINHUA)