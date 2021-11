Belgrado, Forum cultura Cina-Europa centro-orientale

(XINHUA) - BELGRADO, 26 NOV - La terza edizione del forum di cooperazione artistica tra la Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Ceec) si è aperto ieri nella città di Belgrado.

Abbracciando il motto 'The Future We Already Live' (Il futuro che già viviamo), questo incontro virtuale offre ad artisti ed esperti una piattaforma di discussione sulle modalità per migliorare la cooperazione culturale, specialmente nel settore dell'arte visiva, oltre che in quelli cinematografici, di animazione e dei videogiochi.

L'evento di due giorni, co-organizzato dal ministero della Cultura e dell'Informazione serbo e dal ministero della Cultura e del Turismo cinese, è stato aperto dai ministri della cultura dei due Paesi, Maja Gojkovic e Hu Heping.

Il rappresentante cinese ha sottolineato la sincera determinazione dei partecipanti nel promuovere la cooperazione culturale nel contesto pandemico attuale e ha puntualizzato che il meccanismo di sostegno Cina-Ceec è una piattaforma importante per rafforzare l'amicizia, espandere la cooperazione e cercare opportunità di sviluppo comune.

Il ministro Hu ha poi ricordato che negli ultimi nove anni, la cooperazione Cina-Ceec si è ampliata significativamente, includendo campi quali la cultura e il turismo, soffermandosi anche sul fatto che gli scambi sono stati particolarmente intensi nei settori della letteratura, della musica e della danza.

"In particolare, ci siamo impegnati per creare il forum di cooperazione artistica Cina-Ceec, per aprire canali a supporto degli scambi artistici e della cooperazione, per mostrare gli ultimi risultati nella ricerca artistica, e per condividere nuove e preziose esperienze nella pratica artistica", ha aggiunto Hu. (SEGUE)