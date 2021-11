Belgrado, Forum cultura Cina-Europa centro-orientale (2)

(XINHUA) - BELGRADO, 26 NOV - Il ministro cinese ha proseguito affermando che l'ente che rappresenta è disposto a impegnarsi ulteriormente per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con 17 partner europei al fine di "porre una base solida di opinione pubblica per approfondire gli scambi e la cooperazione in altri settori e dare nuovi e maggiori contributi con l'obiettivo di promuovere il progresso della civiltà umana e costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità".

Gojkovic ha sottolineato che nel contesto pandemico i Paesi sono sempre più consapevoli dell'importanza del sostegno reciproco, ma ha ricordato come l'arte e la cultura in generale siano i settori più vulnerabili, nonostante stiano attraversando una rapida trasformazione digitale.

"Sono certa che nei prossimi due giorni i partecipanti al forum - ha dichiarato da parte sua la ministra serba - daranno un contributo significativo alla comprensione delle potenzialità e dei percorsi di sviluppo nei settori delle arti visive, del cinema, dell'animazione e dei videogiochi: tutti campi che si stanno trasformando quotidianamente grazie al rapido sviluppo tecnologico".

Gojkovic ha affermato che la chiave per la realizzazione dei progetti è nell'imprenditorialità culturale, oltre che nell'innovazione, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, dal momento che queste portano alla creazione di un nuovo capitale culturale e apportano un valore aggiunto.

"Continueremo con il nostro lavoro dedicato all'interno delle associazioni e delle reti di esperti del meccanismo di cooperazione Cina-Ceec... Sosteniamo l'ulteriore sviluppo del sistema in questo campo", ha sottolineato la ministra serba.

Come esempio della dedizione della Serbia alla cooperazione culturale Cina-Ceec, Gojkovic ha ricordato che la città di Novi Sad sarà la Capitale europea della cultura nel 2022 e che nei programmi saranno inclusi numerosi artisti provenienti proprio dal meccanismo di cooperazione. (XINHUA)