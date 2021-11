Al via China (Wuhan) Culture and Tourism Expo

(XINHUA) - WUHAN, 26 NOV - La prima China (Wuhan) Culture and Tourism Expo ha preso il via oggi a Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei, nella Cina centrale.

L'evento di tre giorni, dal titolo 'Beautiful China, Happy Life' (Bellissima Cina, vita felice), ha attirato rappresentanti dell'industria e dei governi da 29 suddivisioni nazionali a livello provinciale, 13 Paesi stranieri e 2 organizzazioni internazionali, secondo gli organizzatori.

All'Expo è stata installata una piattaforma di scambio e di comunicazione per mostrare i prodotti culturali e turistici più rappresentativi, i nuovi modelli di sviluppo e il progresso dell'industria, ha spiegato Hu Heping, il ministro cinese della Cultura e del Turismo.

All'Expo, che copre un'area espositiva di circa 60.000 metri quadrati, sono stati presentati vari oggetti che vanno dai souvenir ai prodotti high-tech, come gli schermi Oled e i robot che possono preparare il tè e il caffè.

Ospitato congiuntamente dal Dipartimento per l'Informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dal ministero della Cultura e del Turismo e dal governo provinciale dello Hubei, l'expo si terrà a Wuhan ogni due anni. (XINHUA)