Vertice Asem Asia-Europa, multilateralismo e ripresa

(XINHUA) - PHNOM PENH, 25 NOV - Incentrato sui temi del multilateralismo e della ripresa post pandemica, si è aperto oggi il 13/mo vertice Asia-Europa (Asem) sotto la presidenza della Cambogia.

Il meeting che abbraccia lo slogan 'Rafforzare il multilateralismo per la crescita condivisa' si è tenuto in videoconferenza a causa della pandemia Covid-19.

Nel suo discorso alla cerimonia di apertura, il primo ministro cambogiano Samdech Techo Hun Sen ha affermato che è più importante che mai per i partner Asem rafforzare il multilateralismo per una crescita globale sostenibile e condivisa.

"Abbiamo bisogno di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato Asia-Europa con l'obiettivo di mantenere un forte multilateralismo che porterà ad una crescita globale che non è solo sostenibile, ma può anche essere condivisa", ha precisato il leader cambogiano, specificando in seguito che l'incontro ha fissato i propri obiettivi sulla base dei principi di crescita condivisa, di sviluppo sostenibile e di multilateralismo basato sulle regole.

"Come piattaforma multilaterale che collega l'Asia e l'Europa, l'Asem è una forza globale fondamentale e potente", ha detto Hun Sen, aggiungendo che "in questo spirito, la cooperazione e il partenariato dell'Asem per un multilateralismo solido ed efficace, oltre che per un ordine internazionale basato sulle regole dovrebbero essere il suo spirito guida".

Fondato nel 1996, l'Asem è una piattaforma informale per il dialogo e la cooperazione tra Asia ed Europa. (SEGUE)