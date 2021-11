Vertice Asem Asia-Europa, multilateralismo e ripresa (2)

(XINHUA) - PHNOM PENH, 25 NOV - Hun Sen ha dichiarato che mentre il forum si sta muovendo verso il suo prossimo decennio di esistenza, tutti i suoi partner condividono una responsabilità comune finalizzata a garantire che continui a essere una piattaforma interregionale fondamentale e forte in grado di portare grandi benefici per le sue genti e di dare un contributo ancora maggiore alla pace, alla stabilità, alla prosperità e allo sviluppo del mondo.

Il leader cambogiano ha sottolineato che tra gli obiettivi principali del vertice vi sono quelli di approfondire la connettività interregionale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la crescita condivisa, di promuovere il partenariato interregionale per la governance globale, di migliorare l'efficacia di un sistema multilaterale basato sulle regole, e di sfruttare l'innovazione, la connettività digitale e la quarta rivoluzione industriale.

Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, ha dichiarato che l'Europa crede nel multilateralismo e in un ordine internazionale aperto e basato sulle regole, precisando che le nazioni europee sono pronte ad approfondire la cooperazione con le controparti asiatiche per un vantaggio reciproco.

"La cooperazione multilaterale e una relazione Europa-Asia molto forte in particolare sono cruciali per la nostra ripresa globale", ha affermato Charles Michel.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha specificato che il vertice di due giorni è un'opportunità per rafforzare la cooperazione su questioni cruciali per la prosperità e la sicurezza di entrambe le regioni e non solo, e che i partner Asem devono lavorare a stretto contatto con lo scopo di una ripresa dalla pandemia. (XINHUA)