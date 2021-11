Covid: 3 casi a trasmissione locale a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 25 NOV - Shanghai ha segnalato tre nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 17 ore di oggi. Lo ha reso noto l'autorità sanitaria locale.

Wu Jinglei, direttore della Commissione sanitaria municipale di Shanghai, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi che i pazienti sono stati trasferiti al centro clinico di salute pubblica della città per ricevere i trattamenti e sono in condizioni stabili.

Tutti i tre contagiati avevano ricevuto due dosi di vaccino anti Covid-19 e hanno visitato la città di Suzhou nella provincia dello Jiangsu in Cina orientale dal 19 al 21 novembre.

Fino alle 17 (ora locale) di oggi 27 contatti ravvicinati dei pazienti a Shanghai sono stati messi in quarantena sotto osservazione medica.

I dipartimenti pertinenti stanno effettuando le indagini epidemiologiche e stanno rintracciando la fonte delle infezioni.

