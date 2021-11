Cina vara misure per la popolazione che invecchia

(XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - La Cina ha rilasciato le linee guida per le misure a ulteriore sostegno della strategia nazionale per affrontare l'invecchiamento della popolazione e aumentare il senso di realizzazione, felicità e sicurezza tra gli anziani.

Il testo, emesso congiuntamente dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato, delinea una serie di misure volte a soddisfare le esigenze degli anziani in modo coordinato, affrontando la questione dell'invecchiamento della popolazione attraverso sforzi congiunti del Partito, del governo e della società.

Nel documento si legge che la Cina migliorerà i servizi di assistenza agli anziani a casa e attraverso le comunità e che le istituzioni finanziate dal governo che rendono servizi pubblici e accessibili di assistenza di questo tipo daranno la priorità a certi gruppi, comprese le persone non autosufficienti con difficoltà finanziarie, quelle con disabilità e quelle che hanno dato contributi positivi alla società.

Secondo le linee guida verrà stabilito un sistema basato su liste per l'assistenza di base agli anziani ed entro la fine del 2022 sarà istituito un meccanismo completo di valutazione delle capacità dei cittadini che rientrano in questa categoria, che sarà riconosciuto in tutti i dipartimenti a livello nazionale.

