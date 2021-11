Cina vara misure per la popolazione che invecchia

(XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - La Cina ha rilasciato le linee guida per le misure a ulteriore sostegno della strategia nazionale per affrontare l'invecchiamento della popolazione e aumentare il senso di realizzazione, felicità e sicurezza tra gli anziani.

Il testo, emesso congiuntamente dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato, delinea una serie di misure volte a soddisfare le esigenze degli anziani in modo coordinato, affrontando la questione dell'invecchiamento della popolazione attraverso sforzi congiunti del Partito, del governo e della società.

Nel documento si legge che la Cina migliorerà i servizi di assistenza agli anziani a casa e attraverso le comunità e che le istituzioni finanziate dal governo che rendono servizi pubblici e accessibili di assistenza di questo tipo daranno la priorità a certi gruppi, comprese le persone non autosufficienti con difficoltà finanziarie, quelle con disabilità e quelle che hanno dato contributi positivi alla società.

Secondo le linee guida verrà stabilito un sistema basato su liste per l'assistenza di base agli anziani ed entro la fine del 2022 sarà istituito un meccanismo completo di valutazione delle capacità dei cittadini che rientrano in questa categoria, che sarà riconosciuto in tutti i dipartimenti a livello nazionale.

Dal testo emerge che Pechino espanderà anche la copertura dell'assicurazione di vecchiaia e accelererà i lavori per migliorare la gestione unificata delle pensioni di vecchiaia di base dei lavoratori delle imprese a livello nazionale.

Inoltre il documento precisa che dovrebbero essere compiuti sforzi per migliorare il sistema sanitario dedicato agli anziani, notando l'importanza dell'impegno per proteggere meglio gli anziani dalle malattie croniche attraverso il monitoraggio e l'intervento precoce, concentrandosi sulla salute orale, la demenza e altre patologie.

Verranno rafforzate anche le strutture sanitarie come i centri geriatrici e gli ospedali di riabilitazione per gli anziani.

Per soddisfare meglio le esigenze degli anziani non autosufficienti, la linea guida propone di sviluppare "internet più servizi infermieristici", portando avanti le fasi di prova del piano assicurativo di assistenza a lungo termine e promuovendo l'integrazione delle risorse mediche con i servizi che danno sostegno ai cittadini che rientrano in questa categoria.

Per aumentare il livello di partecipazione sociale tra gli anziani, le linee guida stabiliscono anche misure per aumentare l'offerta di risorse educative, migliorare la qualità dei servizi culturali e sportivi per questa categoria, oltre a sfruttare appieno il loro potenziale fornendo opportunità flessibili di lavoro, formazione e volontariato.

Per quanto riguarda la costruzione di una società a misura di anziano, nel testo viene specificato l'impegno per proteggere i diritti legali di questa categoria di persone e per incorporare la fornitura di strutture senza barriere nei progetti di ristrutturazione, sia nelle aree urbane che rurali.

Nel documento si legge che dovrebbero essere compiuti sforzi per far crescere l'"economia dei capelli grigi" e per sostenere lo sviluppo di industrie specifiche che soddisfino le esigenze alimentari, sanitarie e assicurative degli anziani.

Allo stesso tempo, è necessario più impegno anche negli ambiti dello sviluppo di talenti per i servizi di assistenza agli anziani, della fornitura di strutture di servizio e dei relativi sostegni politici. (XINHUA)