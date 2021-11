Cina vara misure per la popolazione che invecchia (3)

(XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - Per quanto riguarda la costruzione di una società a misura di anziano, nel testo viene specificato l'impegno per proteggere i diritti legali di questa categoria di persone e per incorporare la fornitura di strutture senza barriere nei progetti di ristrutturazione, sia nelle aree urbane che rurali.

Nel documento si legge che dovrebbero essere compiuti sforzi per far crescere l'"economia dei capelli grigi" e per sostenere lo sviluppo di industrie specifiche che soddisfino le esigenze alimentari, sanitarie e assicurative degli anziani.

Allo stesso tempo, è necessario più impegno anche negli ambiti dello sviluppo di talenti per i servizi di assistenza agli anziani, della fornitura di strutture di servizio e dei relativi sostegni politici. (XINHUA)