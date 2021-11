Cina vara misure per la popolazione che invecchia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - Dal testo emerge che Pechino espanderà anche la copertura dell'assicurazione di vecchiaia e accelererà i lavori per migliorare la gestione unificata delle pensioni di vecchiaia di base dei lavoratori delle imprese a livello nazionale.

Inoltre il documento precisa che dovrebbero essere compiuti sforzi per migliorare il sistema sanitario dedicato agli anziani, notando l'importanza dell'impegno per proteggere meglio gli anziani dalle malattie croniche attraverso il monitoraggio e l'intervento precoce, concentrandosi sulla salute orale, la demenza e altre patologie.

Verranno rafforzate anche le strutture sanitarie come i centri geriatrici e gli ospedali di riabilitazione per gli anziani.

Per soddisfare meglio le esigenze degli anziani non autosufficienti, la linea guida propone di sviluppare "internet più servizi infermieristici", portando avanti le fasi di prova del piano assicurativo di assistenza a lungo termine e promuovendo l'integrazione delle risorse mediche con i servizi che danno sostegno ai cittadini che rientrano in questa categoria.

Per aumentare il livello di partecipazione sociale tra gli anziani, le linee guida stabiliscono anche misure per aumentare l'offerta di risorse educative, migliorare la qualità dei servizi culturali e sportivi per questa categoria, oltre a sfruttare appieno il loro potenziale fornendo opportunità flessibili di lavoro, formazione e volontariato. (SEGUE)