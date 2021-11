Cina: torna in vita antica Opera dello Yunnan

(XINHUA) - KUNMING, 25 NOV - L'Opera dello Yunnan probabilmente è conosciuta solo da pochi, nonostante abbia una storia di oltre 200 anni, lunga quasi quanto quella della più famosa Opera di Pechino.

Eppure questo antico genere di dramma, oggi quasi completamente dimenticato, ha un grande significato culturale.

Grazie agli sforzi di un gruppo di artisti e di appassionati di opera a Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, questa forma d'arte sta gradualmente tornando in vita.

Uno degli interpreti è Wang Meizhu, 78 anni, che non si limita a esibirsi occasionalmente sul palco dei teatri locali, ma insegna anche l'arte ai giovani.

"È un piacere vedere che i bambini si interessano a questa forma d'arte", commenta il cantante, aggiungendo che due dei suoi allievi hanno meno di otto anni.

"Rispetto all'Opera di Pechino, quella dello Yunnan cattura l'euforia della vita e riflette il trambusto della quotidianità", spiega Wang. "Credo di avere la responsabilità di incoraggiare le giovani generazioni a seguire l'opera e poi imparare a eseguirla, poiché rappresenta parte del patrimonio culturale immateriale locale". L'Opera dello Yunnan è una miscela di quella dello Shaanxi e dell'Anhui importata dai forestieri durante il periodo della dinastia Qing (1644-1911) e incorporata nello stile di canto locale dello Yunnan, rendendola una forma d'arte lirica cinese unica.

Tuttavia, mentre gli artisti anziani come Wang si sono gradualmente ritirati, raramente si vedono volti giovani sul palco.

Per divulgare l'Opera dello Yunnan a Kunming, è stato fondato nel 2011 l'Ancient Ferry Theater, che si trova nell'antica città di Guandu. L'età media degli interpreti regolari è di circa 60 anni.

Wang sostiene che è necessario grande impegno e ambizione per diventare un interprete d'opera, ma che in passato questo lavoro permetteva di guadagnare adeguatamente. Secondo il cantante i giovani d'oggi, al contrario, preferiscono lavorare in ufficio per una paga migliore e di solito si dedicano a film, serie Tv, videogiochi e brevi video per l'intrattenimento, spingendo la forma d'arte nell'oblio.

"L'Opera dello Yunnan può essere considerata come un dialetto unico del popolo di questa provincia e sarebbe un peccato abbandonarla", osserva Wang, che ha dedicato la maggior parte della sua vita a questa forma d'arte.

Durante il picco della sua popolarità negli anni '70, l'opera è stata un fenomeno culturale tra la gente del posto. A Kunming furono allestite decine di teatri e i villaggi avevano le proprie compagnie teatrali. A quel tempo i biglietti degli spettacoli erano difficili da ottenere, ricorda un appassionato di teatro di nome Zhang, che oggi è diventato un assiduo visitatore dell'Ancient Ferry Theater, anche se impiega due ore per andare e tornare da casa.

Il teatro non attira solo gli appassionati di opera come Zhang, ma anche i turisti, dato che Kunming è una popolare destinazione turistica. Il governo locale ha prestato grande attenzione a proteggere il patrimonio culturale come l'Opera dello Yunnan e a promuovere il settore del turismo.

L'Ancient Ferry Theater organizza spettacoli d'opera ogni settimana e quando i classici sono in scena e il clima è favorevole, il teatro registra il tutto esaurito.

I biglietti per gli spettacoli costano sette yuan a persona, circa un dollaro americano, in cui è compreso un tè gratis. Ogni artista riceve un pagamento giornaliero da 10 a 20 yuan.

"Non facciamo affidamento sui compensi, ma cantiamo per il nostro amore e la passione per questa forma d'arte", confessa Dong Linkun, 56 anni, che ha oltre quattro decenni di esperienza nell'esecuzione dell'Opera dello Yunnan.

Di solito gli artisti passano almeno due ore nel camerino a truccarsi e a riscaldarsi, provano e si preparano meticolosamente prima di ogni esibizione, anche se alcuni di loro hanno cantato per quasi tutta la vita.

Gli interpreti dell'Opera dello Yunnan sono anche invitati nelle scuole in modo che i bambini possano avere l'opportunità di conoscere il patrimonio culturale della provincia e artisti come Wang sono in grado di suscitare l'interesse degli studenti per questa forma d'arte.

Mentre è imperativo tramandare ai posteri l'arte e la cultura dell'Opera dello Yunnan, sono necessari anche sforzi per portare avanti la tradizione in un modo più innovativo e intrigante, conclude Wang. (XINHUA)