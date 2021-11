Cina: torna in vita antica Opera dello Yunnan (3)

(XINHUA) - KUNMING, 25 NOV - L'Ancient Ferry Theater organizza spettacoli d'opera ogni settimana e quando i classici sono in scena e il clima è favorevole, il teatro registra il tutto esaurito.

I biglietti per gli spettacoli costano sette yuan a persona, circa un dollaro americano, in cui è compreso un tè gratis. Ogni artista riceve un pagamento giornaliero da 10 a 20 yuan.

"Non facciamo affidamento sui compensi, ma cantiamo per il nostro amore e la passione per questa forma d'arte", confessa Dong Linkun, 56 anni, che ha oltre quattro decenni di esperienza nell'esecuzione dell'Opera dello Yunnan.

Di solito gli artisti passano almeno due ore nel camerino a truccarsi e a riscaldarsi, provano e si preparano meticolosamente prima di ogni esibizione, anche se alcuni di loro hanno cantato per quasi tutta la vita.

Gli interpreti dell'Opera dello Yunnan sono anche invitati nelle scuole in modo che i bambini possano avere l'opportunità di conoscere il patrimonio culturale della provincia e artisti come Wang sono in grado di suscitare l'interesse degli studenti per questa forma d'arte.

Mentre è imperativo tramandare ai posteri l'arte e la cultura dell'Opera dello Yunnan, sono necessari anche sforzi per portare avanti la tradizione in un modo più innovativo e intrigante, conclude Wang. (XINHUA)