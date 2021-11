Cina: torna in vita antica Opera dello Yunnan (2)

(XINHUA) - KUNMING, 25 NOV - Tuttavia, mentre gli artisti anziani come Wang si sono gradualmente ritirati, raramente si vedono volti giovani sul palco.

Per divulgare l'Opera dello Yunnan a Kunming, è stato fondato nel 2011 l'Ancient Ferry Theater, che si trova nell'antica città di Guandu. L'età media degli interpreti regolari è di circa 60 anni.

Wang sostiene che è necessario grande impegno e ambizione per diventare un interprete d'opera, ma che in passato questo lavoro permetteva di guadagnare adeguatamente. Secondo il cantante i giovani d'oggi, al contrario, preferiscono lavorare in ufficio per una paga migliore e di solito si dedicano a film, serie Tv, videogiochi e brevi video per l'intrattenimento, spingendo la forma d'arte nell'oblio.

"L'Opera dello Yunnan può essere considerata come un dialetto unico del popolo di questa provincia e sarebbe un peccato abbandonarla", osserva Wang, che ha dedicato la maggior parte della sua vita a questa forma d'arte.

Durante il picco della sua popolarità negli anni '70, l'opera è stata un fenomeno culturale tra la gente del posto. A Kunming furono allestite decine di teatri e i villaggi avevano le proprie compagnie teatrali. A quel tempo i biglietti degli spettacoli erano difficili da ottenere, ricorda un appassionato di teatro di nome Zhang, che oggi è diventato un assiduo visitatore dell'Ancient Ferry Theater, anche se impiega due ore per andare e tornare da casa.

Il teatro non attira solo gli appassionati di opera come Zhang, ma anche i turisti, dato che Kunming è una popolare destinazione turistica. Il governo locale ha prestato grande attenzione a proteggere il patrimonio culturale come l'Opera dello Yunnan e a promuovere il settore del turismo. (SEGUE)