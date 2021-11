Cina: razzo Kuaizhou-1A lancia in orbita satellite

(XINHUA) - JIUQUAN, 25 NOV - La Cina ha inviato oggi un nuovo satellite in orbita, lo Shiyan-11, dallo Jiuquan Satellite Launch Center, nel nord-ovest del Paese, utilizzando un razzo vettore Kuaizhou-1A.

Il satellite, lanciato alle 7:41, ora di Pechino, è entrato nell'orbita prevista spaziale sarà utilizzato principalmente per i rilievi territoriali, per la pianificazione urbana, per la stima della resa del raccolto e per la prevenzione e la mitigazione delle calamità.

Kuaizhou-1A, che in cinese significa 'nave veloce', è un piccolo razzo vettore a combustibile solido a basso costo con un tempo di preparazione ridotto ed è progettato per lanciare satelliti a bassa orbita dal peso inferiore ai 300 kg.

Stando alle informazioni del centro di lancio, questa è la tredicesima missione di volo dei razzi Kuaizhou-1A. (XINHUA)