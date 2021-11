Cina: nuovo polo industriale per razzi a Wuhan

(XINHUA) - WUHAN, 25 NOV - La China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (Casic) ha annunciato di aver completato la costruzione di una linea di produzione di satelliti intelligenti e un polo industriale dedicato ai razzi nella città di Wuhan nella Cina centrale.

Situati nella Wuhan National Aerospace Industry Base, sono entrati in funzione sia la linea di produzione che il parco industriale, come ha dichiarato Liu Shiquan, direttore generale della Casic, in occasione del 7° Forum (Internazionale) Aerospaziale Commerciale della Cina che si è aperto oggi.

L'area industriale specializzata è in grado di produrre 20 razzi vettori di lancio a combustibile solido all'anno e la linea di produzione dei satelliti ha la capacità di produrre 100 moduli generali dal peso inferiore alla tonnellata in un anno, ha precisato Liu. (XINHUA)