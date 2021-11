Cina: noodles freddi scaldano settore alimentare

(XINHUA) - XI'AN, 25 NOV - In una fabbrica, noodles freddi e condimenti vengono confezionati in sacchetti su una catena di montaggio, pronti per essere consegnati alle tavole di tutto il Paese, e anche del mondo.

I noodles freddi, noti in cinese con il nome di 'ganmianpi', sono una specialità della città di Baoji, nella provincia nordoccidentale dello Shaanxi.

Xu Lu, dirigente presso la società alimentare Baoji Shangrun, spiega che l'azienda riceve più di 500 ordini ogni giorno attraverso le piattaforme di e-commerce, per una media di sette confezioni per ogni ordine.

Con un marchio registrato, un apposito parco industriale affermato e una speciale scuola industriale per la preparazione dei noodles freddi, Baoji ha trasformato la pietanza, un tempo fatta a mano, in un'industria con una produzione annuale che supera i 5 miliardi di yuan (circa 782 milioni di dollari).

Quella dei ganmianpi è una preparazione che risale già alla dinastia Tang (618-907).

Si narra che durante la dinastia Qing (1644-1911), Wang Tongjiang, cuoco al servizio dell'imperatore, dopo il pensionamento abbia fatto ritorno alla sua città natale nella contea di Qishan a Baoji, e abbia diffuso il segreto dei ganmianpi tra i suoi compaesani. Ora, questo alimento è diventato un simbolo locale.

La preparazione di questi spaghetti non è semplice. Circa un'ora dopo aver fatto un impasto di farina e acqua, questo deve essere ripetutamente lavato con acqua e poi lasciato a riposare per otto ore. Dopo una serie di passaggi che includono la fermentazione, la laminazione, la cottura a vapore e il raffreddamento, ogni pezzo di pasta viene tagliato in tanti noodles flessibili ma gommosi. Per il condimento invece si utilizzano comunemente olio al peperoncino, glutine e aceto.

Con la sua tecnica di produzione, Zhang Xinhuai ha iniziato la sua attività incentrata sui ganmianpi negli anni '90: "Tutto ciò che avevo erano pochi tavoli e sgabelli vicino a una bancarella sul ciglio della strada", ha ricordato l'uomo, ora a capo dell'associazione cittadina per lo sviluppo e la promozione industriale dei ganmianpi.

Secondo quest'ultimo, numerose piccole imprese di noodle freddi come la sua sono diventate una parte fondamentale della vita dei residenti locali.

Inoltre nel 2014, gli spaghetti freddi hanno raggiunto le piattaforme di shopping online, attirando ordini da tutto il paese.

Nella Baoji Panlong New Area, tre aziende sono diventate le prime ad aver iniziato a operare nel parco industriale di Baoji dedicato ai ganmianpi. Secondo Li Peng, manager del progetto, l'area mira a diventare un cluster industriale che combina la lavorazione dei noodles a freddo, l'e-commerce, la logistica, lo sviluppo tecnologico e il turismo, ha detto Li Peng.

L'anno scorso, la produzione dell'industria dei ganmianpi a Baoji ha raggiunto 5 miliardi di yuan, assicurando quasi 50.000 posti di lavoro in vari settori. I prodotti a base di questa tipica pasta fredda sono stati esportati in più di 20 Paesi e regioni, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia.

Inoltre, a maggio presso lo Shaanxi Institute of Mechatronic Technology, è stata istituita una scuola dedicata alla loro preparazione. Secondo Yi Xunzhi, capo del partito dell'istituto, ha detto che la nuova scuola aiuterà lo sviluppo integrato di imprese, università e ricerca nel settore di questa specialità culinaria.

Secondo Zhang Xinhuai, la città ha registrato un marchio di Baoji ganmianpi, puntando ad aprire 10.000 catene di ristoranti in 1.000 città. In più, Baoji sta facendo domanda per registrare il suo alimento tipico come prodotto a indicazione geografica protetta.

"Abbiamo pianificato di espandere la catena industriale, creando piantagioni delle materie prime, come il grano e il peperoncino, e creare un altopiano per il cibo sano", afferma l'imprenditore. (XINHUA)