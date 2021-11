Cina: noodles freddi scaldano settore alimentare

(XINHUA) - XI'AN, 25 NOV - In una fabbrica, noodles freddi e condimenti vengono confezionati in sacchetti su una catena di montaggio, pronti per essere consegnati alle tavole di tutto il Paese, e anche del mondo.

I noodles freddi, noti in cinese con il nome di 'ganmianpi', sono una specialità della città di Baoji, nella provincia nordoccidentale dello Shaanxi.

Xu Lu, dirigente presso la società alimentare Baoji Shangrun, spiega che l'azienda riceve più di 500 ordini ogni giorno attraverso le piattaforme di e-commerce, per una media di sette confezioni per ogni ordine.

Con un marchio registrato, un apposito parco industriale affermato e una speciale scuola industriale per la preparazione dei noodles freddi, Baoji ha trasformato la pietanza, un tempo fatta a mano, in un'industria con una produzione annuale che supera i 5 miliardi di yuan (circa 782 milioni di dollari).

Quella dei ganmianpi è una preparazione che risale già alla dinastia Tang (618-907).

Si narra che durante la dinastia Qing (1644-1911), Wang Tongjiang, cuoco al servizio dell'imperatore, dopo il pensionamento abbia fatto ritorno alla sua città natale nella contea di Qishan a Baoji, e abbia diffuso il segreto dei ganmianpi tra i suoi compaesani. Ora, questo alimento è diventato un simbolo locale. (SEGUE)