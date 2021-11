Cina: noodles freddi scaldano settore alimentare (3)

(XINHUA) - XI'AN, 25 NOV - L'anno scorso, la produzione dell'industria dei ganmianpi a Baoji ha raggiunto 5 miliardi di yuan, assicurando quasi 50.000 posti di lavoro in vari settori.

I prodotti a base di questa tipica pasta fredda sono stati esportati in più di 20 Paesi e regioni, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia.

Inoltre, a maggio presso lo Shaanxi Institute of Mechatronic Technology, è stata istituita una scuola dedicata alla loro preparazione. Secondo Yi Xunzhi, capo del partito dell'istituto, ha detto che la nuova scuola aiuterà lo sviluppo integrato di imprese, università e ricerca nel settore di questa specialità culinaria.

Secondo Zhang Xinhuai, la città ha registrato un marchio di Baoji ganmianpi, puntando ad aprire 10.000 catene di ristoranti in 1.000 città. In più, Baoji sta facendo domanda per registrare il suo alimento tipico come prodotto a indicazione geografica protetta.

"Abbiamo pianificato di espandere la catena industriale, creando piantagioni delle materie prime, come il grano e il peperoncino, e creare un altopiano per il cibo sano", afferma l'imprenditore. (XINHUA)